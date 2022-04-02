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Через ракетні удари РФ по Дніпропетровщині поранена людина, є пошкодження на залізниці – ОВА

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що в результаті російських ракетних ударів по регіону, одна людина постраждала, завдано пошкоджень залізничній мережі.

«Ворожі удари по Павлоградському району. Одна ракета влучила в залізницю. Сильно пошкоджені колії та контактні мережі. Вибухнули вагони. Рух потягів зупинено. Рятувальники приборкують пожежу. Попередньо, загиблих немає. Друга ракета втрапила на відкриту місцевість. Займання. Одна людина поранена», – повідомив Резніченко у Telegram.

У ніч на суботу російські війська завдали ракетних ударів по Дніпру і Кривому Рогу – двоє людей постраждали.

дата публікації: 02-04-2022



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