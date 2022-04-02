Home  /  En, Усі новини  /  Ukraine War News Effect on Children: How Adults Can Help

Ukraine War News Effect on Children: How Adults Can Help

As Russia’s invasion of Ukraine enters a second month, social media and television continue to constantly broadcast disturbing images and news about the conflict. That’s raising some concerns about the effect it might be having on children’s mental health. Video: Artyom Kokhan

дата публікації: 02-04-2022



автор:


коментарі:

ПравдаUA skype чат

Chat with me

Domain Names, Domains, Hosting
your ads here
iPage
your ads here

новини поштою

введіть свою email адресу щоб підписатися і першими отримувати свіжі новини

Join 790 other subscribers

@Мережа Правди

Головне

Коломойського в тюрму
Від США надійшов запит до України із вимогою арешту і екстрадиції підозрюваного у тяжких злочинам Ігора Коломойського
розділ: Важливі новини, Світові новини, Усі новини

Цугцванг – термін, який використовують у шахах, коли будь-який хід гравця веде до погіршення його позиції. В таку ситуацію поставив себе пан Зеленський, коли призначив на відповідальну посаду голови АП України Андрія Богдана – чиновника кривавого януковича і подільника мафіозо Коломойського

читати

Про видання

"Правда України" створена українцями і присвячена Україні та всім проблемам, які на жаль, зараз є в Україні. Кожен може опублікувати тут свої думки, статті, вірші, прозу, пісні, фото, відео.

Підтримайте нас, будь ласка: