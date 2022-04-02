Ukraine War News Effect on Children: How Adults Can Help

As Russia’s invasion of Ukraine enters a second month, social media and television continue to constantly broadcast disturbing images and news about the conflict. That’s raising some concerns about the effect it might be having on children’s mental health. Video: Artyom Kokhan
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Від США надійшов запит до України із вимогою арешту і екстрадиції підозрюваного у тяжких злочинам Ігора Коломойськогорозділ: Важливі новини, Світові новини, Усі новини
Цугцванг – термін, який використовують у шахах, коли будь-який хід гравця веде до погіршення його позиції. В таку ситуацію поставив себе пан Зеленський, коли призначив на відповідальну посаду голови АП України Андрія Богдана – чиновника кривавого януковича і подільника мафіозо Коломойськогочитати
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