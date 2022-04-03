В Угорщині завершилися вибори, на яких проти Орбана виступив кандидат від об’єднаної опозиції

За словами кандидата від опозиції Пітера Маркі-Зая, голосування зводиться до простого вибору: «Путін чи Європа?»
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Ніби народний президент Зеленський виявився власником з десятка квартир і будинків в Україні, анексованому Криму, Італії та Британіїрозділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
Серед нерухомості, якої володіє Зеленський вказані будинок площею 353,5 квадратних метри та земельна ділянка у 1200 квадратів у Київській області, три квартири у Києві – 131,9, 254,5 та 198,6 квадратів, квартира у анексованому Криму, 15-кімнатна вілла в Італії і …читати
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