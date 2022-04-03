«Холодна реальність злочинів Путіна»: керівництво ЄС про дії російської армії в українських містах

Зеленський порушив пункт 1 частини другої статті 90 Конституції України і закон про люстрацію. Юридичні докази не існування з 2016 року коаліції відсутні. Андрій Богдан працював на високих посадах за часів убивці і зрадника януковича, тому він підпадає під заборону займати державні посади згідно із законом про люстрацію і не має права ставати головою АП.

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