Орбан після перемоги на виборах назвав Зеленського одним зі своїх «опонентів»

З часу російського вторгнення в Україну офіційний Будапешт фактично дистанціювався від решти Європи у різкому засудженні і санкційному тиску на Росію через її дії
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На шахрая Коломойського заведено чергову кримінальну справу в США і Україні. Пане Зеленський, у вас дуже каламутні друзі…розділ: Важливі новини, Світові новини, Усі новини
Громадяни США Ігор Фруман і Лев Парнас, які є клієнтами Рудольфа Джуліані – особистого адвоката американського президента Дональда Трампа – написали заяву у правоохоронні органи України та США на Ігоря Коломойськогочитати
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