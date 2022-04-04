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Орбан після перемоги на виборах назвав Зеленського одним зі своїх «опонентів»

З часу російського вторгнення в Україну офіційний Будапешт фактично дистанціювався від решти Європи у різкому засудженні і санкційному тиску на Росію через її дії

дата публікації: 04-04-2022



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