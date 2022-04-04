Generations of Ukrainian Women Flee War, Share Their Stories

Grandmothers, mothers and children account for most of those fleeing Russia’s war on Ukraine. Each refugee has a story as well as hopes for the future. VOA’s Celia Mendoza reports from Medyka, Poland. Julia Riera contributed.
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Не спи моя Рідна Земля, прокинься Моя Україно!розділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
Я думаю уже більшість учасників секти бекаючої маси “73%” зрозуміли, що грошей і дешевих комунальних послуг зелений вова оманський їм не дасть. Тому слухайте пісню, дивіться відеоряд, думайте над словами, згадуйте добрим словом Героїв, тримайте порох сухим і готуйтесь до нового Майдану!читати
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