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Spanish Volunteers Help at Ukraine-Poland Border

Medyka, Poland, is one of the busiest border crossings for people fleeing the war. Everyday refugees stream across the border form Ukraine, and at the same time volunteers are arriving to help. For VOA News, Julia Riera has the story.

дата публікації: 04-04-2022



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