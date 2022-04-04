Spanish Volunteers Help at Ukraine-Poland Border

Medyka, Poland, is one of the busiest border crossings for people fleeing the war. Everyday refugees stream across the border form Ukraine, and at the same time volunteers are arriving to help. For VOA News, Julia Riera has the story.
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Агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті Приватбанкурозділ: Бізнес, Важливі новини, Усі новини
Агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті Приватбанку з “ССС” до “RD” (обмежений дефолт). В агентстві відзначають, …читати
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