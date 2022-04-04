Four million people have fled Ukraine since the start of Russia’s invasion, according to U.N. data. The vast majority are women and children – populations that are especially vulnerable to human trafficking. Lesia Bakalets has the story, narrated by Anna Rice. VOA footage by Andrey Degtyarev.
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Олександр ткаченко продовжує смоктати у смердючого товстозадого шахрая коломойськогорозділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
Законопроекти, які ініціює міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський та народний депутат України Олександр Ткаченко щодо регуляції діяльності ЗМІ, можуть стати інструментами згортання свободи слова в Україні. Про це заявив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.читати
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