Home  /  En, Усі новини  /  Ukrainian Refugees Targeted by Human Traffickers

Ukrainian Refugees Targeted by Human Traffickers

Four million people have fled Ukraine since the start of Russia’s invasion, according to U.N. data. The vast majority are women and children – populations that are especially vulnerable to human trafficking. Lesia Bakalets has the story, narrated by Anna Rice. VOA footage by Andrey Degtyarev.

дата публікації: 04-04-2022



автор:


коментарі:

ПравдаUA skype чат

Chat with me

Domain Names, Domains, Hosting
your ads here
iPage
your ads here

новини поштою

введіть свою email адресу щоб підписатися і першими отримувати свіжі новини

Join 790 other subscribers

@Мережа Правди

Головне

Олександр ткаченко продовжує смоктати у смердючого товстозадого шахрая коломойського
розділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини

Законопроекти, які ініціює міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський та народний депутат України Олександр Ткаченко щодо регуляції діяльності ЗМІ, можуть стати інструментами згортання свободи слова в Україні. Про це заявив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

читати

Про видання

"Правда України" створена українцями і присвячена Україні та всім проблемам, які на жаль, зараз є в Україні. Кожен може опублікувати тут свої думки, статті, вірші, прозу, пісні, фото, відео.

Підтримайте нас, будь ласка: