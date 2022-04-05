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Генсек ООН «шкодує» про розбіжності, які не дозволили Раді безпеки діяти заради миру в Україні

Ґутерріш закликав держав-членів Радбезу «зробити все, що в їхніх силах, аби закінчити війну та знизити її вплив на людей в Україні та за її межами»

дата публікації: 05-04-2022



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