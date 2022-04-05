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Держдепартамент США схвалив продаж Болгарії винищувачів F-16 – Пентагон

Прессекретар Пентагону не підтвердив припущення, що про продаж F-16 пов’язаний із ймовірним наданням Болгарією МіГ-29 Україні

дата публікації: 05-04-2022



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@Мережа Правди

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Коломойського в тюрму
Українці, не дамо злодію Коломойському знову вкрасти у нас гроші через повернення йому Приватбанку. Бєню в тюрму!
розділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини

Міжнародний шахрай Коломойський, за яким полює ФБР, знову намагається обікрасти українців. Але ми, патріоти України, не дамо йому цього зробити. Зараз він сховав свій товстий і смердючий зад в Ізраїлі і шляхом підкупу маніпулює корумпованими українськими суддями. Пропонуємо надати йому можливість прилетіти в Україну, а тут закрити його в тюрмі назавжди і позбавити усього вкраденого! А акції Приватбанку розподілити між усіма громадянами України порівну, адже цей банк є державним, хай він стане дійсно НАРОДНИМ!

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