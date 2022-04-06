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Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ у війні проти України

Росія називає значно менші цифри щодо своїх загиблих і поранених військових, при цьому про втрати військової техніки не повідомляє

дата публікації: 06-04-2022



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