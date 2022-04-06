Монастирський розповів про випадки співпраці співробітників МВС із Росією від початку війни

«Кілька людей, зокрема, в Луганській області, ми зафіксували» – міністр внутрішніх справ
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У Києві вільно бродять і ведуть підривну діяльність ворожі кремлівські тв-пропагандони: Инна Осипова і Андрей Стеняхинрозділ: Важливі новини, Війна, Усі новини
У мережі опублікували фотографії, на яких видно, як путінські пропагандони безперешкодно ведуть репортажі з української столиці. Українці звернулися до правоохоронних органів з проханням адекватно відреагувати на дану інформацію. Потрібно відловлювати!, у клітку, а потім обмінювати на українських полонених! – пишуть деякі з них.читати
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