Білий дім планує «посилення санкцій проти фінансових інституцій, російських державних компаній, санкції проти російських посадовців і їхніх родин»
…
Дегенерат медведчук и опзж ведут Украину к катастрофе, и остановить это может только его кастрациярозділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
При попустительстве зеленского, агентура обиженного карлика пукина превратила Украину в инструмент реализации своих геополитических интересов и спецопераций против цивилизованного мирачитати
коментарі: