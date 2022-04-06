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США анонсують нові санкції проти Росії, в тому числі заборону нових інвестицій – Псакі

Білий дім планує «посилення санкцій проти фінансових інституцій, російських державних компаній, санкції проти російських посадовців і їхніх родин»

дата публікації: 06-04-2022



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