У ЄС опублікували новий пакет санкцій – вугільне ембарго діятиме з серпня

Рада ЄС опублікувала п’ятий пакет санкцій, який, серед іншого, містить заборону на купівлю російського вугілля, це обмеження запрацює з серпня.

У пакет санкцій, серед іншого, входить:

Заборона закупівлі вугілля – з серпня 2022 року заборона на закупівлю, імпорт або перевезення вугілля та інших твердих викопних видів палива в ЄС, якщо вони походять з Росії або експортуються з Росії. Зараз імпорт вугілля в ЄС становить 8 мільярдів євро на рік.

Заборона на доступ до портів ЄС – заборона надавати доступ до портів ЄС суднам, зареєстрованим під прапором Росії. Проте є виключення для сільськогосподарської та харчової продукції, гуманітарної допомоги та енергетики.

Заборона для вантажних автоперевезень – заборона для будь-яких російських та білоруських автотранспортним підприємств, що не дозволить їм перевозити вантажі, у тому числі транзитом. Проте це не стосується фармацевтичної, медичної, сільськогосподарської та харчової продукції, зокрема пшениці.

Також у Євросоюзі застосували заходи для усунення лазівок зі вже запроваджених санкцій. Наприклад, заборона на участь російських компаній у державних закупівлях у країнах-членах ЄС, виключення будь-якої фінансової підтримки російським державним органам.

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що після запровадження цих санкцій російське вугілля продаватимуть на альтернативних ринках, проте не уточнив на яких.

Через широкомасштабне військове вторгнення Росії українська влада закликає Захід до застосувати ембарго щодо російських енергоносіїв. 5 квітня ЄС оголосив про запровадження п’ятого пакету санкцій проти Росії.

Заборону на імпорт російської нафти оголосили Сполучені Штати Америки і Велика Британія.

7 квітня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав до додаткових обмежень проти Росії, зокрема негайного повного ембарго на російський імпорт нафти, вугілля, ядерного палива та газу.

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