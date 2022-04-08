Istanbul Businesses Suffer Heavy Losses Because of Ukraine War

Stores in Istanbul, once filled with Russian and Ukrainian shoppers, are now experiencing hard times because of the war in Ukraine. The conflict is also causing prices for food and fuel in Turkey to rise. VOA’s Behzod Muhammadiy reports from Istanbul.
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Андрій Богдан вважає незаконною люстрацію кривавого януковича і його командирозділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
Призначення Андрія Богдана головою Адміністрації президента України порушує два положення закону України «Про очищення влади». Винесення Указу всупереч Закону означає, що Зеленський нехтує Законами України і демонструє на весь світ нехлюйське ставлення до Верховенства права і українцівчитати
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