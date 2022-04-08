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Istanbul Businesses Suffer Heavy Losses Because of Ukraine War

Stores in Istanbul, once filled with Russian and Ukrainian shoppers, are now experiencing hard times because of the war in Ukraine. The conflict is also causing prices for food and fuel in Turkey to rise. VOA’s Behzod Muhammadiy reports from Istanbul.

дата публікації: 08-04-2022



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