Macron Fights to Keep Lead Ahead of Sunday’s Presidential Voting in France

Voters in France head to the polls Sunday for the first of a two-round election that could see centrist President Emmanuel Macron become the first French leader to win a second term in nearly two decades. For VOA, Lisa Bryant reports from Paris.
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Перша пропозиція Народного Вето для Зеленського: не платити шахраю Коломойському 2 мільярди доларіврозділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини
Так як колишній корпоративний секретар “ПриватБанку” (людина на зарплаті в Коломойського – ред.), а тепер банківський експерт команди Володимира Зеленського Вікторія Страхова уже пропонує повернути екс-співвласнику фінустанови Ігорю Коломойському 2 мільярди доларів!читати
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