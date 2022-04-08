Home  /  En, Усі новини  /  Macron Fights to Keep Lead Ahead of Sunday’s Presidential Voting in France

Macron Fights to Keep Lead Ahead of Sunday’s Presidential Voting in France

Voters in France head to the polls Sunday for the first of a two-round election that could see centrist President Emmanuel Macron become the first French leader to win a second term in nearly two decades. For VOA, Lisa Bryant reports from Paris.

дата публікації: 08-04-2022



автор:


коментарі:

ПравдаUA skype чат

Chat with me

Domain Names, Domains, Hosting
your ads here
iPage
your ads here

новини поштою

введіть свою email адресу щоб підписатися і першими отримувати свіжі новини

Join 790 other subscribers

@Мережа Правди

Головне

Народне вето #1
Перша пропозиція Народного Вето для Зеленського: не платити шахраю Коломойському 2 мільярди доларів
розділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини

Так як колишній корпоративний секретар “ПриватБанку” (людина на зарплаті в Коломойського – ред.), а тепер банківський експерт команди Володимира Зеленського Вікторія Страхова уже пропонує повернути екс-співвласнику фінустанови Ігорю Коломойському 2 мільярди доларів!

читати

Про видання

"Правда України" створена українцями і присвячена Україні та всім проблемам, які на жаль, зараз є в Україні. Кожен може опублікувати тут свої думки, статті, вірші, прозу, пісні, фото, відео.

Підтримайте нас, будь ласка: