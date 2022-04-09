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«Новий пакет фінансової та військової допомоги» – речник Джонсона про деталі візиту до Києва

Раніше, повідомляючи про цей візит, заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга назвав Британію «лідером у оборонній підтримці України, лідером в антивоєнній коаліції, лідером у санкціях щодо російського агресора»

дата публікації: 09-04-2022



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розділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини

Я думаю уже більшість учасників секти бекаючої маси “73%” зрозуміли, що грошей і дешевих комунальних послуг зелений вова оманський їм не дасть. Тому слухайте пісню, дивіться відеоряд, думайте над словами, згадуйте добрим словом Героїв, тримайте порох сухим і готуйтесь до нового Майдану!

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