UN Condemns Deadly Missile Attack on Ukraine Railway Station

More than 50 civilians have been killed and dozens wounded in a missile strike on a railway station in Ukraine, which Kyiv blamed on Russian forces. Henry Ridgwell’s report contains graphic images that may be disturbing to some viewers. Cameras: Henry Ridgwell, Oleksiy Merkulov, Serhiy Horbatenko.
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Поки Зеленський з Богданом допомагає Коломойському вкрасти у нас $2 млрд., у Дніпрі в лікарні Мечникова знову рятують тяжкопоранених українціврозділ: Важливі новини, Війна, Усі новини
У Дніпрі, в обласній клінічній лікарні імені Мечникова, рятують двох тяжкопоранених бійців, доправлених санавіацією із зони бойових дій на Донбасі. Про це у середу розповів головний лікар лікарні Сергій Риженко.Військові отримали поранення в районі села Водяного на Донеччині, обидва у дуже тяжкому стані.читати
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