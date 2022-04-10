Аеропорт Дніпра знищений повністю, поранені 6 рятувальників – ДСНС

Ізраїльський бізнесмен Ігор Коломойський вважає, що на Донбасі відбувається громадянський конфлікт, при якому одну зі сторін підтримує Російська Федерація. На Донбасі громадянський конфлікт. Можна сказати, і громадянська війна. На уточнююче запитання, хто з ким воює на Донбасі, бізнесмен відповів: “Українці з українцями”.

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