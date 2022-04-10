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Аеропорт Дніпра знищений повністю, поранені 6 рятувальників – ДСНС

Російські військові вперше атакували аеропорт у Дніпрі в ніч з 14 на 15 березня

дата публікації: 10-04-2022



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