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Мультипредметний тест для вступників 2022 року. Реєстрація триватиме до 19 квітня – МОН

На сьогодні  повну процедуру реєстрації для складання вступного тестування пройшли понад 300 тисяч осіб

дата публікації: 12-04-2022



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