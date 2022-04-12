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After Talks With Putin, Austria Warns Russia Is Planning ‘Massive Offensive’

Austria’s chancellor held talks with Russian President Vladimir Putin in Moscow on Monday, amid warnings that the Kremlin is preparing to launch a large offensive in the eastern Donbas region. Henry Ridgwell reports.

дата публікації: 12-04-2022



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