After Talks With Putin, Austria Warns Russia Is Planning ‘Massive Offensive’

Austria’s chancellor held talks with Russian President Vladimir Putin in Moscow on Monday, amid warnings that the Kremlin is preparing to launch a large offensive in the eastern Donbas region. Henry Ridgwell reports.
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Володимир Зеленський є ідеальним прикладом того, що українська мова в Україні потребує державного захистурозділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини
Новообраний президент Володимир Зеленський досі уникає прямих контактів зі ЗМІ і через свої сторінки в соцмережах досить вибірково та неохоче …читати
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