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Військові поцілили у російський ракетний крейсер «Москва» – Марченко

На кораблі «Москва» сильна пожежа, на борту 510 членів екіпажу – Арестович

дата публікації: 13-04-2022



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розділ: Важливі новини, Війна, Усі новини

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