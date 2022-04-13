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Зеленський пропонує обміняти Медведчука на українських полонених

У соціальних мережах на сторінках президента України Володимира Зеленського ввечері 12 квітня зʼявилася фотографія колишнього співголови партії «Опозиційна платформа – за життя» Віктора Медведчука в українській військовій формі та в наручниках

дата публікації: 13-04-2022



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