Зеленський пропонує обміняти Медведчука на українських полонених

У соціальних мережах на сторінках президента України Володимира Зеленського ввечері 12 квітня зʼявилася фотографія колишнього співголови партії «Опозиційна платформа – за життя» Віктора Медведчука в українській військовій формі та в наручниках
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“Укроборонпром” буде виробляти американську автоматичну гвинтівку М-16розділ: Важливі новини, Війна, Усі новини
“Укроборонпром” буде виробляти американську автоматичну гвинтівку М-16. Про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник генерального директора по авіабудуванню і виробництва …читати
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