«Росія не планує зупинятися». Зеленський закликав Захід надати зброю вже зараз і оприлюднив перелік необхідного

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія не планує зупинятися на Україні, а щоб українські військові могли захищати світ від російської агресії, потрібен конкретний перелік зброї.

«Росія не планує зупинятися на Україні. Пропагандистська машина Путіна відкрито заявляє, що Європа є «наступною логічною метою» після України. Тож або Захід допоможе Україні зупинити Путіна зараз, або Путін продовжить розширювати свою Російську імперію, вбиваючи при цьому тисячі жінок і дітей. Він уже зробив це в Маріуполі, Харкові, Бучі та інших містах України», – сказав він у зверненні.

Він наголошує, що Україні потрібен конкретний перелік зброї, аби продовжувати «героїчно захищати світ від російської агресії».

Зеленський звернувся до громадян усього світу з проханням допомогти донести до урядів, адміністрацій президентів, керівників країн реальні потреби України, які допоможуть зупинити війну.

« Нам терміново потрібна важка артилерія, важка бронетехніка, системи протиповітряної оборони та літаки: артилерійські установки (калібр 155 мм) і боєприпаси; артилерійські снаряди (калібр 152 мм). Якомога більше; реактивні системи залпового вогню: «Град», «Ураган» або американський M142 HIMARS; БТР (бронетранспортери, бойові машини піхоти тощо); танки (Т-72, американські або німецькі аналоги); системи ППО (С-300, «Бук» або подібні сучасні західні системи протиповітряної оборони); бойова авіація», – уточнив він.



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