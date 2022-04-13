Стефанчук розповів, коли Медведчука позбавлять депутатського мандату

Спікер також додав, що наразі в Україні діє закон про колабораціонізм і «кожен, хто співпрацює з ворогом, буде притягнутий до відповідальності»
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На шахрая Коломойського заведено чергову кримінальну справу в США і Україні. Пане Зеленський, у вас дуже каламутні друзі…розділ: Важливі новини, Світові новини, Усі новини
Громадяни США Ігор Фруман і Лев Парнас, які є клієнтами Рудольфа Джуліані – особистого адвоката американського президента Дональда Трампа – написали заяву у правоохоронні органи України та США на Ігоря Коломойськогочитати
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