Крейсер «Москва» затонув – Міноборони РФ

13 квітня голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що українські військові поцілили в російський ракетний крейсер «Москва»
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Підтримай петицію про передачу Києво-Печерської лаври у використання Православній Церкві України (ПЦУ)розділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
гундяєвська секта не є автокефальною православною церквою на території України. Крім того, її ієрархи були неодноразово помічені у висловлюваннях та діях направлених проти українського народучитати
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