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Маріуполь зсередини та ситуація по обидва боки східного фронту (фотогалерея)

Нові знімки показують бойові дії та нищення російською армією цивільних об’єктів на Сході України. Росія перегруповує та концентрує сили для нового наступу на Донбасі.

дата публікації: 14-04-2022



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