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ООН: майже 5 мільйонів людей виїхали з України за 50 днів вторгнення Росії

5 квітня ООН заявила, що через війну в Україні внутрішньо переміщені – близько 7,1 мільйона людей

дата публікації: 14-04-2022



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