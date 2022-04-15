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Війська РФ обстріляли евакуаційні автобуси, є жертви – Денісова

Під час евакуації мешканців міста Старобільськ Луганської області до Дніпра по двох автобусах війська РФ відкрили вогонь, є поранені та загиблі, повідомила у п’ятницю українська омбудсмен Людмила Денісова у фейсбуці.

«Більш детальна інформація встановлюється. Окупант ще раз застосовує зброю з метою недопущення евакуації мирного населення на території підконтрольні Україні. Внаслідок обстрілів евакуаційних автобусів зі мирними жителями селища Борово Ізюмського району Харківської області, за попередніми даними, загинуло 7 осіб, 27 отримали поранення», – повідомила Денісова.

Вона назвала такі дії військ РФ «військовим злочином, відповідно до статей 7 і 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду» та грубим порушенням Женевської конвенції 1949 року про захист мирного населення під час війни.

«Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти злочинів та порушень РФ прав людини в Україні», – повідомила Денісова.

Сьогодні із Луганщини, як повідомив голова Луганської ОВА, вивезли 370 людей. Даних щодо обстрілу посадовець наразі не публікував. Поки невідомо, на якій ділянці шляху це сталося. Влада Харківської ОВА також поки нічого не повідомляє про ситуацію.

дата публікації: 15-04-2022



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