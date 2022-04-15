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Російські військові завдали трьох ракетних ударів по Київщині – ОВА

Російські військові завдали трьох ракетних ударів по об’єктах у Київській області, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

«Лише сьогодні було завдано трьох ракетних ударів по об’єктах у Київській області. Ми не відкидаємо можливості повторних ударів по будь-яких об’єктах, і до цього треба бути готовими», – сказав він в ефірі спільного телемарафону, не уточнивши, куди саме поцілили війська РФ і які наслідки цих ударів 

Павлюк також наголосив, що зберігається «небезпека повернення ударного угруповання у напрямку Києва, небезпека замінованих територій і можливість завдання ракетних ударів противником і в Києві, і по всій Україні».

Він закликав поки почекати з поверненням до Києва та області. 

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр також сказала, що небезпека ракетних ударів зберігається, а «Київську область цієї ночі» назвала однією з кількох гарячих зон в Україні.

«Ворог продовжує наносити ракетні удари по території України. На сьогодні є кілька дуже гарячих зон, де тривають бої. Якщо говорити про Донецький і Луганський напрямок, ворог намагається захопити Попасну і Рубіжне. Так само ми бачимо, що відбувається на Харківщині, Запоріжжя, Херсонщина і власне Київська область цієї ночі», – сказала вона в ефірі спільного телемарафону.

Раніше у соцмережах, деякі медіа повідомляли про те, що вночі було чути звуки вибухів в Києві та на Київщині. Однак офіційних підтверджень від влади про атаки не було. 

В російському Міноборони повідомили про удар по військовому об’єкту в Києві – нібито по Жулянському машинобудівному заводу.  Але підтвержень цієї інформації немає. 

дата публікації: 15-04-2022



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