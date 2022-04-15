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US Set to Include Ukraine in G-20 Agenda

The Biden administration appears set to discuss the international economic impact of the Russian invasion of Ukraine and, potentially, Ukraine’s reconstruction as part of the November G-20 summit agenda. White House Bureau Chief Patsy Widakuswara has this story.

дата публікації: 15-04-2022



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