US Set to Include Ukraine in G-20 Agenda

The Biden administration appears set to discuss the international economic impact of the Russian invasion of Ukraine and, potentially, Ukraine’s reconstruction as part of the November G-20 summit agenda. White House Bureau Chief Patsy Widakuswara has this story.
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Печерський райсуд Києва дозволив військовій прокуратурі вилучити у МЗС оригінал харківських угодрозділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини
Печерський райсуд Києва дозволив військовій прокуратурі вилучити у МЗС оригінал Харківських угод про продовження на 25 років базування Чорноморського флоту …читати
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