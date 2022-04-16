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Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати військ РФ у війні проти України

За цими даними, загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 16 квітня орієнтовно склали близько 20100 осіб

дата публікації: 16-04-2022



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розділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини

Я думаю уже більшість учасників секти бекаючої маси “73%” зрозуміли, що грошей і дешевих комунальних послуг зелений вова оманський їм не дасть. Тому слухайте пісню, дивіться відеоряд, думайте над словами, згадуйте добрим словом Героїв, тримайте порох сухим і готуйтесь до нового Майдану!

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