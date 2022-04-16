Поставка Німеччиною важкої зброї Україні не означатиме участі у війні – міністр юстиції

Міністр юстиції Німеччини каже, що поставка танків та іншого важкого озброєння в Україну – за міжнародним правом – не означатиме вступу його країни у війну проти Росії.

Міністр юстиції Марко Бушманн заявив в інтерв’ю газеті Welt am Sonntag, опублікованому 16 квітня, що міжнародне право не маркує доставку зброї як вступ у війну.

Тому, якщо Україна «реалізує своє законне право на самооборону, підтримка її постачанням зброї не може призвести до того, що (ми) стаємо учасником війни», – сказав Бушманн.

Водночас міністр фінансів Крістіан Лінднер оголосив, що Німеччина збільшить фонд військової підтримки зарубіжних країн до 2 мільярдів євро. За його словами, «ці кошти значною мірою підуть на користь Україні».

Багато німецьких політиків і громадян обговорювали, наскільки серйозно країна має бути залучена до військової допомоги Києву.

Західні країни на чолі зі Сполученими Штатами посилюють поставки зброї українським військам.

Натомість Німеччина надала Україні гуманітарну допомогу на сотні мільйонів доларів. Канцлер країни Олаф Шольц поки не зробив остаточної публічної заяви щодо можливості відправки в Україну важкого озброєння, такого як танки, гелікоптери та літаки, навіть попри заклики до такої допомоги.

Влада Німеччини після початку російського вторгнення змінила на жорсткішу свою політику щодо Москви, зокрема, стала постачати Україні зброю. Але кілька країн ЄС, як і раніше, критикують Німеччину за недостатню, на їхню думку, жорсткість щодо Росії.

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