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Зеленський: готується проєкт меморіального комплексу про зруйнований міст між Ірпінем і Києвом

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що нині готується проєкт меморіального комплексу, який розповість історію зруйнованого мосту між Ірпінем і Києвом.

«Обговорили питання меморалізації того, що українці пережили під час цієї війни. Обговорили, як зберегти частинки цього досвіду, щоб він завжди нагадував усім поколінням наших людей і від якої жорстокої, безглуздої навали Україна змогла відбитись. Готується проєкт меморіального комплексу, який розповість історію зруйнованого мосту, що з’єднував Ірпінь і Київ. Історію людей, які рятувалися цим мостом та цією дорогою від російських загарбників», – розповів у зверненні президент.

Цей міст було зруйновано в перші дні після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну.

дата публікації: 17-04-2022



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