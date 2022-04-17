Home  /  Усі новини  /  ОВА: у Харкові за добу було 23 обстріли, загинули троє цивільних, 31 – поранений

ОВА: у Харкові за добу було 23 обстріли, загинули троє цивільних, 31 – поранений

Крім того, за даними голови ОВА, при розмінуванні російських касетних боєприпасів під Харковом підірвалися троє саперів, четверо – поранені

дата публікації: 17-04-2022



автор:


коментарі:

ПравдаUA skype чат

Chat with me

Domain Names, Domains, Hosting
your ads here
iPage
your ads here

новини поштою

введіть свою email адресу щоб підписатися і першими отримувати свіжі новини

Join 790 other subscribers

@Мережа Правди

Головне

Портнов-Янукович
Ну що любителі ЗК-команди дочекалися? “Б*ядина Януковича” Портнов уже в Україні, скоро приїдуть інші кровосісі
розділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини

Бл**іна Януковича Портнов повернувся, і це перша реальна перевірка Зеленського. Більша частина звичайно знову все проковтне, в цьому немає сумнівів, а ось як буде реагувати активна меншість … час покаже…

читати

Про видання

"Правда України" створена українцями і присвячена Україні та всім проблемам, які на жаль, зараз є в Україні. Кожен може опублікувати тут свої думки, статті, вірші, прозу, пісні, фото, відео.

Підтримайте нас, будь ласка: