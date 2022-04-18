Home  /  Усі новини  /  Мерія Маріуполя заявляє про бомби по «Азовсталі», де ховаються цивільні. Полк «Азов» просить про «зелений коридор»

Мерія Маріуполя заявляє про бомби по «Азовсталі», де ховаються цивільні. Полк «Азов» просить про «зелений коридор»

За даними влади, у підземних укриттях металургійного комбінату перебуває щонайменше 1000 цивільних

дата публікації: 18-04-2022



автор:


коментарі:

ПравдаUA skype чат

Chat with me

Domain Names, Domains, Hosting
your ads here
iPage
your ads here

новини поштою

введіть свою email адресу щоб підписатися і першими отримувати свіжі новини

Join 790 other subscribers

@Мережа Правди

Головне

Коломойського в тюрму
Українці, не дамо злодію Коломойському знову вкрасти у нас гроші через повернення йому Приватбанку. Бєню в тюрму!
розділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини

Міжнародний шахрай Коломойський, за яким полює ФБР, знову намагається обікрасти українців. Але ми, патріоти України, не дамо йому цього зробити. Зараз він сховав свій товстий і смердючий зад в Ізраїлі і шляхом підкупу маніпулює корумпованими українськими суддями. Пропонуємо надати йому можливість прилетіти в Україну, а тут закрити його в тюрмі назавжди і позбавити усього вкраденого! А акції Приватбанку розподілити між усіма громадянами України порівну, адже цей банк є державним, хай він стане дійсно НАРОДНИМ!

читати

Про видання

"Правда України" створена українцями і присвячена Україні та всім проблемам, які на жаль, зараз є в Україні. Кожен може опублікувати тут свої думки, статті, вірші, прозу, пісні, фото, відео.

Підтримайте нас, будь ласка: