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Білий дім заявив, що Байден не планує приїжджати до Києва

Президент США Джо Байден не планує приїжджати до Києва, заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

«Приїзд президента не планується. Дозвольте мені повторити це», – заявила Псакі журналістам 18 квітня.

Президент України Володимир Зеленський закликав Байдена продемонструвати підтримку США у боротьбі проти Росії, приїхавши до Києва.

17 квітня він висловив припущення, що Байден приїде, але сказав, що рішення має ухвалити президент США і воно залежатиме від ситуації з безпекою.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 17 квітня американському телеканалу CBS News заявив про зацікавленість проведення особистої зустрічі президентом України Володимиром Зеленським із президентом США Джо Байденом.

«Особиста зустріч між двома президентами може прокласти шлях для нових постачань американських озброєнь в Україну і для обговорень можливого політичного урегулювання цього конфлікту», – сказав Кулеба.

Білий дім заявив, що замість Байдена, найімовірніше, до України прибуде високопосадовець такого рівня як держсекретар Ентоні Блінкен чи міністр оборони Ллойд Остін.

Псакі також висловила сподівання на поновлення роботи посольства США у Києві. «Це, безперечно, наша мета. Очевидно, що дипломатична присутність на місцях є важливою», сказала Псакі.

Декілька європейських лідерів вже здійснили поїздку до Києва і зустрілися із Володимиром Зеленським.

дата публікації: 19-04-2022



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