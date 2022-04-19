Керівник НАЗК: наразі конфіскувати майно у Медведчука не дозволяє закон

Активи Віктора Медведчука можна буде конфіскувати у разі ухвалення Верховною Радою на цьому тижні законопроєкту 7194
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Від США надійшов запит до України із вимогою арешту і екстрадиції підозрюваного у тяжких злочинам Ігора Коломойськогорозділ: Важливі новини, Світові новини, Усі новини
Цугцванг – термін, який використовують у шахах, коли будь-який хід гравця веде до погіршення його позиції. В таку ситуацію поставив себе пан Зеленський, коли призначив на відповідальну посаду голови АП України Андрія Богдана – чиновника кривавого януковича і подільника мафіозо Коломойськогочитати
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