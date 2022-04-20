На головний тенісний турнір світу не пустять росіян

Організатор Вімблдону, Всеанглійський клуб лаун-тенісу та крокету, на початку квітня повідомив, що рішення про допуск росіян та білорусів буде оголошене до закінчення терміну подання заявок на участь у турнірі в середині травня
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U.S. President Barack Obama is going to Capitol Hill Wednesday to rally Democratic lawmakersрозділ: En, Важливі новини, Світові новини, Усі новини
U.S. President Barack Obama is going to Capitol Hill Wednesday to rally Democratic lawmakers to protect his landmark healthcare legislation. …читати
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