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Росія випробувала міжконтинентальну балістичну ракету «Сармат»

Росія заявила про успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат». Запуск відбувся на космодромі Плесецьк і став першим у програмі державних випробувань.

Навчальні бойові блоки ракети досягли полігону на Камчатці. Президент Росії Володимир Путін заявив, що аналогів «Сармату» немає у світі. За попередніми даними, бойове чергування вони почнуть наприкінці року.

Випробування міжконтинентальної ракети пройшли на тлі російського вторгнення в Україну та безперервних бойових дій. При цьому Міноборони США повідомило, що випробування були рядовими і не загрожують Вашингтону. Пентагон уточнив, що Росія належним чином повідомила США про запуск.

Вперше про міжконтинентальну балістичну ракету «Сармат» з ядерним двигуном стало відомо з виступу Володимира Путіна перед Федеральними зборами у березні 2018 року.

Пізніше з’ясувалося, що для ілюстрації дії міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат» у виступі Путіна використали кадри з комп’ютерного ролика 11-річної давності, де зображено, як ядерна ракета вражає штат Флорида. Американські ЗМІ тоді писали, що всі чотири випробування ракети, проведені з листопада 2017 по лютий 2018 року, закінчилися невдало.

 

дата публікації: 21-04-2022



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