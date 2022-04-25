Ілон Маск купує Twitter за 44 мільярди доларів

Екс-військовий підозрювався в тому, що в період з 2010-го по 27 лютого 2014 року приймав протиправні управлінські рішення і здійснював незаконні дії щодо зміни системи управління військами, що призвело до зниження обороноздатності держави. Йому загрожувало до 15 років за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України: державна зрада

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