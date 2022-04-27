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Росія посилює наступ, очікується ескалація на Криворізькому і Миколаївському напрямках – Міноборони

За даними Міноборони, в Чорному морі продовжують перебувати чотири російські кораблі з крилатими ракетами «калібр», їхній сумарний залп становить до 28 ракет

дата публікації: 27-04-2022



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