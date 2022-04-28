Бойко відреагував на ініціативу депутатів усунути ексчленів ОПЗЖ від роботи у Раді

У Дніпрі, в обласній клінічній лікарні імені Мечникова, рятують двох тяжкопоранених бійців, доправлених санавіацією із зони бойових дій на Донбасі. Про це у середу розповів головний лікар лікарні Сергій Риженко.Військові отримали поранення в районі села Водяного на Донеччині, обидва у дуже тяжкому стані.

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