Dramatic Prisoner Swap Despite Strained US-Russia Relations

The United States and Russia have exchanged high-profile prisoners, even amid strained relations over Moscow’s two-month-old invasion of Ukraine. As VOA’s Senior Diplomatic Correspondent Cindy Saine reports, Russia is holding other wrongfully detained Americans.
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Велика брехня команди зеленого карлика! Міф і розкрадання!розділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
100 садочків, 100 шкіл, понад 6000 кілометрів доріг і 150 тисяч новостворених робочих місць, а насправді брехня і розкрадання грошей українців!читати
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