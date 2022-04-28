Home  /  En, Усі новини  /  Dramatic Prisoner Swap Despite Strained US-Russia Relations

Dramatic Prisoner Swap Despite Strained US-Russia Relations

The United States and Russia have exchanged high-profile prisoners, even amid strained relations over Moscow’s two-month-old invasion of Ukraine. As VOA’s Senior Diplomatic Correspondent Cindy Saine reports, Russia is holding other wrongfully detained Americans.

дата публікації: 28-04-2022



автор:


коментарі:

ПравдаUA skype чат

Chat with me

Domain Names, Domains, Hosting
your ads here
iPage
your ads here

новини поштою

введіть свою email адресу щоб підписатися і першими отримувати свіжі новини

Join 790 other subscribers

@Мережа Правди

Головне

Велика брехня команди зеленого карлика! Міф і розкрадання!
розділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини

100 садочків, 100 шкіл, понад 6000 кілометрів доріг і 150 тисяч новостворених робочих місць, а насправді брехня і розкрадання грошей українців!

читати

Про видання

"Правда України" створена українцями і присвячена Україні та всім проблемам, які на жаль, зараз є в Україні. Кожен може опублікувати тут свої думки, статті, вірші, прозу, пісні, фото, відео.

Підтримайте нас, будь ласка: