Home  /  En, Усі новини  /  France’s Election Offers Lessons to US Ahead of Midterms  

France’s Election Offers Lessons to US Ahead of Midterms  

This week’s French presidential contest boiled down to a debate between nationalism and globalism — and globalism prevailed in the victory of President Emmanuel Macron, an ally of President Joe Biden. What can the U.S. learn from this as Biden’s party faces elections? VOA’s Anita Powell reports.

дата публікації: 28-04-2022



автор:


коментарі:

ПравдаUA skype чат

Chat with me

Domain Names, Domains, Hosting
your ads here
iPage
your ads here

новини поштою

введіть свою email адресу щоб підписатися і першими отримувати свіжі новини

Join 790 other subscribers

@Мережа Правди

Головне

Перелік зрадників з Верховної Ради, які втекли з України в тяжкий для нас час
розділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Україна і українці

Вимагаємо для них: позбавлення громадянства України і кримінальної відповідальності з пожиттєвим терміном ув’язнення і конфіскацією майна

читати

Про видання

"Правда України" створена українцями і присвячена Україні та всім проблемам, які на жаль, зараз є в Україні. Кожен може опублікувати тут свої думки, статті, вірші, прозу, пісні, фото, відео.

Підтримайте нас, будь ласка: