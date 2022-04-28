France’s Election Offers Lessons to US Ahead of Midterms  

This week’s French presidential contest boiled down to a debate between nationalism and globalism — and globalism prevailed in the victory of President Emmanuel Macron, an ally of President Joe Biden. What can the U.S. learn from this as Biden’s party faces elections? VOA’s Anita Powell reports.
…
Перелік зрадників з Верховної Ради, які втекли з України в тяжкий для нас часрозділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Україна і українці
Вимагаємо для них: позбавлення громадянства України і кримінальної відповідальності з пожиттєвим терміном ув’язнення і конфіскацією майначитати
коментарі: