US, EU Warn Against Giving In to Russian ‘Gas Blackmail’

The European Union has warned its members that paying for Russian gas in rubles would breach sanctions on Moscow. Russia on Wednesday cut off gas supplies to Poland and Bulgaria. As Henry Ridgwell reports, some EU states have set up Russian bank accounts to try to work around the sanctions.
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Зараз в Україні відсутній суд! За хабар в 20’000$ Олега Котенко він покарав штрафом 8’500 гривеньрозділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
Солом’янський райсуд Києва визнав винним керівника відділу Національного інституту хірургії і трансплантології імені Шалімова за отримання хабара за трансплантацію печінки. Його покарання – штраф. У рішенні суду йдеться, що доктора зобов’язали виплатити штраф у розмірі 8500 гривень.читати
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