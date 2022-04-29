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US, EU Warn Against Giving In to Russian ‘Gas Blackmail’

The European Union has warned its members that paying for Russian gas in rubles would breach sanctions on Moscow. Russia on Wednesday cut off gas supplies to Poland and Bulgaria. As Henry Ridgwell reports, some EU states have set up Russian bank accounts to try to work around the sanctions.

дата публікації: 29-04-2022



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