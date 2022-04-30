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МАГАТЕ отримало від України дані про фахівців «Росатома» на Запорізькій АЕС

Співробітники російської державної компанії вимагають від керівництва ЗАЕС щоденних звітів з «конфіденційних питань» щодо функціонування АЕС

дата публікації: 30-04-2022



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