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МВС: на Ізюмському напрямку знищили пункт управління, техніку і особовий склад військ РФ

«Понад 30 одиниць техніки, з яких більше ніж половина – танки, а також БТРи, БМД і МТЛБ, було знищено завдяки філігранній роботі нацгвардійців та військових ЗСУ»

дата публікації: 30-04-2022



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Я думаю уже більшість учасників секти бекаючої маси “73%” зрозуміли, що грошей і дешевих комунальних послуг зелений вова оманський їм не дасть. Тому слухайте пісню, дивіться відеоряд, думайте над словами, згадуйте добрим словом Героїв, тримайте порох сухим і готуйтесь до нового Майдану!

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