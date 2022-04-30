Усі тимчасово окуповані військами РФ території будуть звільнені – Зеленський

«Ця війна вже послабила Росію так, що вони змушені планувати навіть меншу кількість військової техніки для участі в параді в Москві»
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Развратник слуцкий по указке пукина умоляет снять санкции в виде оплаты ненужной гуманитарки для Италиирозділ: Важливі новини, Війна, Усі новини
Итальянский политик Вито Петрочелли заявил, что получил письмо из российской думы от леонида слуцкого. В нём тот просит снять санкции с москвы. Италия объясняет это “счетом” за так называемую “бесплатную” гуманитарку из россиичитати
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