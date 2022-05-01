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Артилерійський обстріл Харківщини: загинула людина, ще двоє поранені

Близько 11:30 військовослужбовці ЗС РФ здійснили артилерійський обстріл Богодухівської об’єднаної територіальної громади

дата публікації: 01-05-2022



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